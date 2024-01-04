

Полиция задержала пытавшегося ограбить филиал TBC Bank в Тбилиси

04.01.2024 10:49





МВД Грузии распространяет информацию о задержании напавшего на филиал TBC Bank.



Как говорится в сообщении ведомства, по обвинению в разбое полиция задержала одно лицо.



«Сотрудниками главного управления Ваке-Сабуртало Департамента полиции Тбилиси в результате оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в разбое и незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия в Тбилиси задержан в прошлом судимый Г.Г., 1984 года рождения. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.



Следствие установило, что обвиняемый ворвался в один из филиалов TBC Bank в Тбилиси и угрожая оружием, попытался завладеть деньгами, однако не смог осуществить намерение и скрылся с места происшествия.



В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий полиция задержала по горячему следу Г.Г.



В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли орудие преступления.



Следствие ведется по фактам разбоя и незаконного приобретения- хранения и ношения огнестрельного оружия, по статьям 179 и 236 УК Грузии», - говорится в информации.





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