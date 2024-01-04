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Полиция задержала пытавшегося ограбить филиал TBC Bank в Тбилиси


04.01.2024   10:49


МВД Грузии распространяет информацию о задержании напавшего на филиал TBC Bank.

Как говорится в сообщении ведомства, по обвинению в разбое полиция задержала одно лицо.

«Сотрудниками главного управления Ваке-Сабуртало Департамента полиции Тбилиси в результате оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в разбое и незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия в Тбилиси задержан в прошлом судимый Г.Г., 1984 года рождения. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Следствие установило, что обвиняемый ворвался в один из филиалов TBC Bank в Тбилиси и угрожая оружием, попытался завладеть деньгами, однако не смог осуществить намерение и скрылся с места происшествия.

В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий полиция задержала по горячему следу Г.Г.

В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли орудие преступления.

Следствие ведется по фактам разбоя и незаконного приобретения- хранения и ношения огнестрельного оружия, по статьям 179 и 236 УК Грузии», - говорится в информации.


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