

Украинская Рада начала рассмотрение нового законопроекта о мобилизации

04.01.2024 15:12





4 января, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение нового законопроекта о мобилизации ("О совершенствовании мобилизации и воинского учета"). Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.



"Сегодня на комитете начали рассмотрение нового закона о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства обороны будет продолжаться несколько дней. У депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров", - отметил он.



Арахамия добавил, что будет сообщать о ходе рассмотрения законопроекта в комитете.



Мобилизация в Украине



19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.



25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О совершенствовании мобилизации и воинского учета". Документ предусматривает ряд изменений-от снижения мобилизационного возраста до ответственности за неявку в военкомат.



Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявляла, что полная демобилизация военнослужащих, которые уже отслужили определенный срок, невозможна, пока идет война. Но обеспечить справедливую ротацию подразделений вполне возможно.



В то же время Безуглая считает вполне "рабочим вариантом" право на "увольнение после определенного срока службы по мобилизации". По ее словам, сейчас такое право невозможно предоставить тем, кто отслужил 18 месяцев, или 24 месяца. Но вину за это она возлагает на командование ВСУ в целом и главнокомандующего Валерия Залужного в частности.



UNIAN

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