

Прокуратура предъявила обвинение задержанному по факту разбойного нападения на TBC Bank

05.01.2024 17:33





Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному по факту разбойного нападения на TBC Bank.



Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии.



По сообщению ведомства, прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу в установленные законом сроки.



«В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 3 января в филиале АО TBC Bank, расположенном на улице Сулхана Цинцадзе в Тбилиси, обвиняемый, продемонстрировав предмет, похожий на пистолет, напал на сотрудников банк и, угрожая им убийством, требовал деньги, однако, из-за включения тревожного сигнала, он не смог завладеть деньгами, и скрылся с места происшествия.



Задержанному предъявлено обвинение по 1-й части статьи 179 УК Грузии (разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия), что предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет», - говорится в распространенной информации.





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