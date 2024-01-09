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По факту инцидента в соборе Самеба МВД возбудило дело по статье 166 КоАП - мелке хулиганство
09.01.2024 19:32
МВД возбудило дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях Грузии по факту инцидента в соборе Самеба.
В ведомстве сообщают, что материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Сегодня в социальных сетях распространилось фото иконы Матроны Московской, которую облили синей краской.
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