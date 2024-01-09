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По факту инцидента в соборе Самеба МВД возбудило дело по статье 166 КоАП - мелке хулиганство


09.01.2024   19:32


МВД возбудило дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях Грузии по факту инцидента в соборе Самеба.

В ведомстве сообщают, что материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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