

Союзники по НАТО обещают Украине помощь на миллиарды евро

11.01.2024 10:52





На заседании Совета Украина-НАТО 10 января, посвященном последним российским массированным обстрелам украинских городов, союзники Киева очертили планы военной поддержки на 2024 год.



Об этом говорится в сообщении НАТО по итогам Совета, ппередает "Европейская правда".



Во время заседания члены Альянса "решительно осудили" эскалацию российских воздушных ударов по Украине, а также использование РФ баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана, говорится в пресс-релизе.



Там также упоминается о помощи в укреплении противовоздушной обороны, которую союзники уже объявили на 2024 год – от совместной закупки зенитных ракет для систем Patriot до систем Skynex от Германии и зенитных ракет от Великобритании.



"Сегодня члены Альянса четко заявили, что они продолжат предоставлять Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, а многие члены Альянса обозначили планы по предоставлению дополнительных возможностей на миллиарды евро в 2024 году", – сообщили в НАТО.



В заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось на уровне послов, принимали участие представители Швеции, командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее выразил надежду, что после заседания Совета Украина-НАТО союзники быстро объявят о новых обязательствах по укреплению украинской противовоздушной обороны.





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