

Грузия заккупит зенитно-ракетный комплекс в Польше

12.01.2024 14:06





Между Министерством обороны Грузии и польской компанией оформлено соглашение о закупке зенитно-ракетного комплекса. Информацию об этом распространяет Минобороны.



По сообщению ведомства, заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава встретился с представителями польской компании MESKO S.A.



В разговоре речь шла о важности внедрения в Грузии современных вооружений стандарта НАТО, что будет способствовать укреплению обороноспособности страны.



«Стороны также обсудили планы сотрудничества между Минобороны и польской компанией. Позже было подписано соглашение о закупке зенитно-ракетного комплекса польского производства. Этот документ подготовлен в рамках программы развития Сил обороны Грузии», — отмечается в информации Минобороны.





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