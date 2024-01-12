Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минобороны Грузии выразило сожаление в связи с гибелью военнослужащего


12.01.2024   14:19


«Министерство обороны выражает сожаление в связи с трагической гибелью военнослужащего капрала Ираклия Априамашвили, 1982 года рождения, и выражает соболезнования его семье.

Указанный военный находился в отпуске. Военнослужащий найден повешенным в еловом лесу в Гори, недалеко от места его фактического проживания, на окраине села Ахалшени», — сообщили в Минобороны.

Военнослужащий Сил обороны Грузии найден повешенным в селе Ахалшени Горийского муниципалитета.

По данным Минобороны, умерший – 42-летний капрал Ираклий Апримашвили. Он служил в 1-й пехотной бригаде Восточного командования, а в день смерти был в увольнении.

«Военнослужащего нашли повешенным в еловом лесу на окраине села Ахалшени недалеко от места его фактического проживания», – сообщили в оборонном ведомстве.

Следствие в связи с произошедшим начато по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Официальные структуры не говорят о причинах, из-за которых военных мог бы свести счеты с жизнью.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна