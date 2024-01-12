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Минобороны Грузии выразило сожаление в связи с гибелью военнослужащего
12.01.2024 14:19
«Министерство обороны выражает сожаление в связи с трагической гибелью военнослужащего капрала Ираклия Априамашвили, 1982 года рождения, и выражает соболезнования его семье.
Указанный военный находился в отпуске. Военнослужащий найден повешенным в еловом лесу в Гори, недалеко от места его фактического проживания, на окраине села Ахалшени», — сообщили в Минобороны.
Военнослужащий Сил обороны Грузии найден повешенным в селе Ахалшени Горийского муниципалитета.
По данным Минобороны, умерший – 42-летний капрал Ираклий Апримашвили. Он служил в 1-й пехотной бригаде Восточного командования, а в день смерти был в увольнении.
«Военнослужащего нашли повешенным в еловом лесу на окраине села Ахалшени недалеко от места его фактического проживания», – сообщили в оборонном ведомстве.
Следствие в связи с произошедшим начато по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Официальные структуры не говорят о причинах, из-за которых военных мог бы свести счеты с жизнью.
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