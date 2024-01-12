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Оформлено соглашение между Министерством обороны Грузии и польской компанией


12.01.2024   17:33


По данным Минобороны Грузии, заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава встретился с представителями польской компании «MESKO S.A».

По их же данным, беседа коснулась значимости внедрения в Грузии современного типа вооружений стандартов НАТО, что будет способствовать укреплению обороноспособности страны.

Стороны также обсудили планы сотрудничества оборонного ведомства и польской компании. «Позже было подписано соглашение о закупке зенитно-ракетного комплекса польского производства. Этот документ подготовлен в рамках программы развития Сил обороны Грузии», - отмечается в информации.


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