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Польша поставит Грузии зенитно-ракетные комплексы
12.01.2024 17:56
Грузия закупит зенитно-ракетные комплексы у польской компании MESKO S. A., сообщили в Минобороны Грузии.
Соглашение о закупке сегодня в Тбилиси подписали замминистра обороны Грузии Георгий Хаиндрава и представители фирмы.
Документ подготовлен в рамках программы развития Сил обороны Грузии.
На встрече стороны также говорили о важности внедрения в Грузии современного вооружения стандартов НАТО, что будет способствовать укреплению обороноспособности страны.
MESKO — производитель вооружений с почти 100-летней историей. Сегодня компания является правомочным поставщиком военной продукции для войск НАТО.
Согласно информации на сайте MESKO, компания производит несколько типов зенитно-ракетных комплексов. Какие вооружения закупит Грузия, неизвестно. Также в Минобороны не называют стоимость сделки.
Грузия и Польша активно сотрудничают в сфере оборонного производства. Чуть больше года назад в Тбилиси начало работу грузино-польское предприятие DELTA-WB, которое собирает беспилотники и готовит операторов дронов.
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