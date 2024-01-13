

Россия потеряла 90% танков, которые она имела на момент вторжения в Украину – Forbes

13.01.2024 22:20









У России могут закончиться боевые машины пехоты и танки через два-три года. Об этом говорится в анализе издания Forbes, опубликованном 10 января.



По данным издания, российские вооруженные силы вступили в войну в Украине в феврале 2022 года с 2987 танками. После 23 месяцев боев россияне потеряли не менее 2619 танков (почти 90%), что могут подтвердить независимые аналитики.



Это 1725 уничтоженных, 145 поврежденных, 205 брошенных и 544 захваченных Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90.



Если бы у Кремля не было вариантов замены военных потерь, российская армия имела бы лишь 368 танков: слишком мало для защиты от собственного бронетанкового корпуса Украины, который вместе с довоенными, восстановленными и подаренными танками – с учетом потерь – может насчитывать приблизительно 1000 единиц техники.



Но у Кремля есть источники замены танков: завод "Уралвагонзавод" на юге России, производящий новые Т-90М, а также четыре других предприятия, ремонтирующих и модернизирующих старые танки. Однако точно неизвестно, сколько танков может построить "Уралвагонзавод" и сколько танков могут отремонтировать другие заводы.



Кремль утверждает, что получил 1500 новых и модернизированных танков после интенсивных промышленных усилий, которые позволили примерно втрое увеличить производство танков в 2023 году. Если это правда, что журналисты подвергают сомнению, то можно предположить, что российские вооруженные силы получили примерно 500 новых и модернизированных танков в 2022 году.



3000 довоенных танков минус 2600 потерь военного времени плюс 2000 новых танков равняются 2400 танкам. Поскольку российские военные создали новые формирования через 23 месяца после начала полномасштабной войны, то каждая полевая армия, дивизия, бригада и полк будут иметь меньше танков, чем они имели до 2022 года.



В то же время, по мнению аналитиков, 2400 танков, вероятно, достаточно для продолжения позиционной войны, когда ни одна из сторон не планирует масштабного прорыва глубоко в тыл противника.



Однако, отмечает Forbes, у России может быть гораздо меньше 2400 активных танков. Украинское издание "Мілітарний" ознакомилось с отдельным анализом французской OSINT-ячейки ARI и пришло к выводу, что российская промышленность производит всего 390 танков в год. Это означает, что в 2022-м и 2023 году она могла построить или восстановить только 780 танков.



Если это правда, то российские вооруженные силы могут сократиться до 1180 танков, что немногим больше, чем сейчас имеют украинские Вооруженные силы.



В то же время, как подчеркивает Forbes, в последнее время россияне теряют в самоубийственных лобовых атаках гораздо больше танков, чем могут заменить даже по самому оптимистичному промышленному сценарию. Это означает, что танки у россиян могут закончиться.



Из этого журналисты заключают, что угрозы России пережить Украину и ее союзников в долгой войне на истощение могут оказаться пустым звуком.







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