

Швеция начала строить подводные лодки для защиты от России - Politico

13.01.2024 22:41





Швеция начала строительство первых за два десятилетия подводных лодок. Как сообщает издание Politico, Стокгольм таким образом пытается усилить защиту от России в Балтийском море.



«66-метровые дизель-электрические подводные лодки, которые будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и названы Blekinge и Skåne, предназначены для патрулирования восточных рубежей НАТО в Балтийском море, а также для отслеживания и противодействия поступкам Москвы на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой», — сказано в материале.



Уточняется, что обе подлодки принадлежат к типу А26. Согласно предварительным планам, они должны были поступить на вооружение в 2018 и 2019 годах, однако долгое время оставались лишь набором чертежей. Politico уточняет, что лодки станут усилением флота НАТО в случае вступления Швеции в альянс, а также сократят отставание скандинавского флота от аналогичных формирований передовых стран Европы.



Ранее депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого военного противостояния с Россией. Говоря о необходимости ограничения доступа Кремля к западным технологиям, парламентарий поднял вопрос о гипотетическом участии Стокгольма в конфликте с Москвой.





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