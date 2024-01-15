

В НАТО готовятся к крупному нападению России — Bild

15.01.2024 17:11





В распоряжении Bild оказался секретный документ Минобороны Германии, из которого следует, что Россия может готовиться к полномасштабному наступлению на Запад в 2025 году.



Документ «для внутреннего пользования» содержит возможный «Путь к конфликту» между Россией и НАТО в деталях, вплоть до кульминации — «неминуемого начала войны» летом 2025 года. По соображениям безопасности Bild не публикует всю информацию — в частности, о численности и передвижениях войск НАТО.



По сценарию Минобороны ФРГ, в первой половине 2024 году Россия снова проводит мобилизацию и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек, после чего начинает весеннее наступление в Украине, которое к июню отбрасывает украинскую армию назад.



В июле бундесвер прогнозирует начало кибератак и других форм гибридной войны на Западе, главным образом в странах Балтии. Россия начинает использовать эти атаки как повод для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.



Если у России получится перебросить войска и ракеты средней дальности в Калининград, сценарий Минобороны ФРГ предполагает обострение ситуации в районе «Сувалкского коридора»: в октябре происходит искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».





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