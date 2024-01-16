

Столтенберг: Поддержка Украины - это инвестиции в нашу безопасность

16.01.2024 20:31





Я уверен, что члены НАТО продолжат поддерживать Украину, это не благотворительность, это инвестиции в нашу безопасность. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



«Мы должны поддержать их [украинцев], и я также совершенно уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать поддержку, потому что поддержка Украины – это не благотворительность. Поддержка Украины - это инвестиция в нашу собственную безопасность, поэтому союзники предоставили беспрецедентную поддержку», - заявил Столтенберг.



Генсек Североатлантического альянса отметил, что НАТО сейчас наращивает производство оружия, и подчеркнул достигнутую договоренность о закупке около 1000 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.



«Это один из примеров того, как союзники активизируются, чтобы пополнить свои запасы, а также иметь возможность оказывать помощь Украине в будущем», - сказал генсек НАТО.





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