

Евросоюз планирует провести аудит поставок оружия странами ЕС в Украину

16.01.2024 22:01





Служба внешних действий Евросоюза планирует провести аудит поставок оружия странами ЕС в Украину. Как пишет Financial Times, результаты проверки планируется представить на саммите лидеров Евросоюза, который пройдет 1 февраля.



Такое решение агентство ЕС приняло после того, как канцлер Германии Олаф Шольц попросил провести сравнение поставок оружия в Украину странами ЕС. Шольц назвал слишком малым объемы оружия, которые большинство стран-членов ЕС планируют передать Киеву в 2024 году. Немецкий лидер призвал увеличить военную помощь Украине.



Как пишет издание, призыв к большей прозрачности поддерживают те высокопоставленные чиновники в Брюсселе, которые считают, что некоторые страны могут передать Украине больше оружия в критический момент.







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