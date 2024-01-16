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Евросоюз планирует провести аудит поставок оружия странами ЕС в Украину


16.01.2024   22:01


Служба внешних действий Евросоюза планирует провести аудит поставок оружия странами ЕС в Украину. Как пишет Financial Times, результаты проверки планируется представить на саммите лидеров Евросоюза, который пройдет 1 февраля.

Такое решение агентство ЕС приняло после того, как канцлер Германии Олаф Шольц попросил провести сравнение поставок оружия в Украину странами ЕС. Шольц назвал слишком малым объемы оружия, которые большинство стран-членов ЕС планируют передать Киеву в 2024 году. Немецкий лидер призвал увеличить военную помощь Украине.

Как пишет издание, призыв к большей прозрачности поддерживают те высокопоставленные чиновники в Брюсселе, которые считают, что некоторые страны могут передать Украине больше оружия в критический момент.


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