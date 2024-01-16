

Пенсия бывшим силовикам повысится с 1 мая

16.01.2024 22:01





МВД Грузии распространяет информацию о повышении пенсии (компенсации) бывшим силовикам.



По данным ведомства, пенсия повысится с 1 мая этого года.



«В связи с высоким общественным интересом, хотели бы предоставить информацию о повышении пенсий (компенсаций) бывшим силовикам.



Поясняем, что по представлению правительства и за авторством МВД подготовлен и 13 декабря 2023 года представлен парламенту Грузии пакет законодательных изменений. Представленный пакет законодательных изменений предусматривает улучшение социальных гарантий для уволенных из силовых органов служащих.



В соответствии с установленной законодательством процедурой - после завершения законодательных обсуждений данные изменения будут задействованы с 1 мая 2024 года.



Впервые после 2006 года для всех лиц, получающих компенсацию, увеличивается максимальный предел пенсии (компенсации), и вместо нынешнего лимита в 560 лари он составит 1000 лари», - говорится в информации.



Также сообщается, что в случае гибели полицейского при исполнении служебных обязанностей или в результате полученных ранений, согласно действующему законодательству, его семье будет оказываться единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч лари. А размер ежемесячной пенсии для семьи в случае смерти полицейского составит 1200 лари вместо 1000 лари.



Как отмечает ведомство, впервые с 2013 года повышаются установленные законом коэффициенты для расчета пенсии (компенсации).



«Еще раз поясняем, что законопроект уже зарегистрирован и данная пенсия увеличится с 1 мая», - говорится в сообщении.





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