

В Эстонии по обвинению в шпионаже в пользу РФ задержан профессор университета

17.01.2024 01:00





Полиция безопасности Эстонии задержала гражданина России Вячеслава Морозова, подозреваемого в проведении и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики. Об этом сообщает эстонское издание ERR.



Морозов находится в СИЗО с 3 января — по версии следствия, если бы он остался на свободе, то мог бы скрыться или продолжить совершать преступления. Подробности дела правоохранительные органы не раскрывают.



Как указал глава Полиция безопасности Марго Паллосон «разведывательный интерес государства-агрессора к Эстонии остается высоким».



«Нынешнее дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную сферу», – добавил он.



По данным ВУЗа, деловые отношения с Морозовым были прекращены после предъявления ему обвинений.





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