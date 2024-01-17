

Зарплату главы Службы Госбезопасности Грузии увеличили до 12 345 лари в месяц

17.01.2024 15:34





Согласно постановлению правительства Грузии, с января 2024 года будут повышены зарплаты членам руководства и другим сотрудникам Службы государственной безопасности Грузии [СГБ].



Зарплата главы Службы государственной безопасности Грузии увеличилась на 1125 лари. Соответственно, с января 2024 года Григол Лилуашвили будет получать зарплату в размере 12 345 лари вместо нынешних 11 220 лари.



Зарплаты заместителей руководителя СГБ увеличились на 990 и 960 лари. Так зарплата первого заместителя составит 10 890 лари вместо нынешних 9 900 лари, зарплата заместителя — 10 530 лари вместо нынешних 9 570 лари.



На разные суммы были увеличены и зарплаты других сотрудников СГБ например:



• Заработная плата руководителя администрации (департамента) установлена в размере 8715 лари [ранее составляла 7920 лари];

• Первого заместителя руководителя администрации (департамента) – 7990 лари [ранее составляла 7260 лари];

• Зарплата ведущего специалиста, инспектора – 1945 лари [ранее составляла 1765 лари];

• Зарплата руководителя главного юридического отдела составит 6 175 лари [ранее составляла 5 610];

• Зарплата начальника Генеральной инспекции (директора департамента) была установлена в размере 8715 лари [ранее составляла 7920 лари];

• Зарплата директора департамента контрразведки составит 8715 лари [ранее составляла 7920 лари].

Зарплата главы СГБ с августа 2015 года составляла 3540 лари, с января 2018 по 2022 год – 8500 лари, в 2022 году – 9350 лари, а в 2023 году – 11220 лари.



Постановление о повышении зарплат в Службе государственной безопасности Грузии правительство приняло 15 января 2024 года, оно вступило в силу на второй день после утверждения.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





