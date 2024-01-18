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Грузия в мировом рейтинге военной мощи оказалась в середине списка
18.01.2024 15:59
Грузия на начало 2024 года занимает 84 место из 145 стран в рейтинге военной мощи Global Firepower Index 2024.
Армия Азербайджана расположилась на 59-м месте. Армения — 102-е место.
Первое место в рейтинге у США, на втором Россия. Далее идут Китай, Индия и Южная Корея. Армия Турции на восьмом месте, Ирана – на 14-м, Израиля – на 17-м. Украина заняла 18-ю строчку рейтинга. Последние места достались Суринаму, Молдове и Бутану.
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