

Грузия в мировом рейтинге военной мощи оказалась в середине списка

18.01.2024 15:59





Грузия на начало 2024 года занимает 84 место из 145 стран в рейтинге военной мощи Global Firepower Index 2024.



Армия Азербайджана расположилась на 59-м месте. Армения — 102-е место.



Первое место в рейтинге у США, на втором Россия. Далее идут Китай, Индия и Южная Корея. Армия Турции на восьмом месте, Ирана – на 14-м, Израиля – на 17-м. Украина заняла 18-ю строчку рейтинга. Последние места достались Суринаму, Молдове и Бутану.





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