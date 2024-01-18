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В Греции по обвинению в убийстве членов греческой мафии задержаны двое грузин


18.01.2024   18:10


В Греции по обвинению в убийстве членов греческой мафии задержали двух грузин, - об этом сообщают греческие СМИ.

По данным полиции, задержанные стоят за убийствами Яниса Скафтуроса, Василия Рубетиса и Диониса Музакитиса. Янис Скафтурос был убит в апреле 2022 года, а двое других — в июне прошлого года.

Всего в связи с убийствами членов греческой мафии полиция установила личности пяти подозреваемых. Двое из них – задержанные грузины, двое находятся за границей и разыскиваются, а один уже отбывает наказание за тяжкое преступление.

Местная полиция расследует и другие возможные преступления, совершенные задержанными.


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