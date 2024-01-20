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В международном аэропорту Батуми работали саперы
20.01.2024 22:58
Как сообщили Первому каналу Грузии в компании «ТАВ Грузия», управляющей международными аэропортами Тбилиси и Батуми, в аэропорту было получено уведомление об опасной ситуации, после чего были осуществлены соответствующие процедуры.
К этому времени саперы закончили работу в аэропорту.
Из-за указанного инцидента рейс авиакомпании «Турецкие авиалинии» Батуми-Стамбул, который должен был вылететь в 17:40, был задержан на два часа и вылетит в 19:40. Пассажиры в настоящее время садятся на борт.
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