

В международном аэропорту Батуми работали саперы

20.01.2024 22:58





Как сообщили Первому каналу Грузии в компании «ТАВ Грузия», управляющей международными аэропортами Тбилиси и Батуми, в аэропорту было получено уведомление об опасной ситуации, после чего были осуществлены соответствующие процедуры.



К этому времени саперы закончили работу в аэропорту.



Из-за указанного инцидента рейс авиакомпании «Турецкие авиалинии» Батуми-Стамбул, который должен был вылететь в 17:40, был задержан на два часа и вылетит в 19:40. Пассажиры в настоящее время садятся на борт.







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