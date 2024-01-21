

Из четырех батумских торговых центров эвакуированы граждане - работают правоохранители

21.01.2024 20:15





В четыре торговых центра Батуми – Grand Mall, Metro City, Batumi Mall и Plaza прибыли кинологи. Они осуществляют соответствующие работы.



Недавно из всех четырех торговых центров была проведена полная эвакуация граждан и сотрудников.



Сотрудники торговых центров говорят, что правоохранители появились на территории около 17:30. Работа во всех четырех батумских торговых центрах приостановлена, а здания обнесены желтой лентой, и входить туда временно запрещено.



МВД пока не распространяло официального заявления.





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