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Из четырех батумских торговых центров эвакуированы граждане - работают правоохранители
21.01.2024 20:15
В четыре торговых центра Батуми – Grand Mall, Metro City, Batumi Mall и Plaza прибыли кинологи. Они осуществляют соответствующие работы.
Недавно из всех четырех торговых центров была проведена полная эвакуация граждан и сотрудников.
Сотрудники торговых центров говорят, что правоохранители появились на территории около 17:30. Работа во всех четырех батумских торговых центрах приостановлена, а здания обнесены желтой лентой, и входить туда временно запрещено.
МВД пока не распространяло официального заявления.
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