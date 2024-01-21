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Из четырех батумских торговых центров эвакуированы граждане - работают правоохранители


21.01.2024   20:15


В четыре торговых центра Батуми – Grand Mall, Metro City, Batumi Mall и Plaza прибыли кинологи. Они осуществляют соответствующие работы.

Недавно из всех четырех торговых центров была проведена полная эвакуация граждан и сотрудников.

Сотрудники торговых центров говорят, что правоохранители появились на территории около 17:30. Работа во всех четырех батумских торговых центрах приостановлена, а здания обнесены желтой лентой, и входить туда временно запрещено.

МВД пока не распространяло официального заявления.


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