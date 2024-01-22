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По делу об убийстве молодого тунисца в Италии задержан еще один грузин
22.01.2024 14:56
По делу об убийстве 25-летнего тунисского юноши в городе Пиза в Италии задержаны разыскивавшиеся еще четыре человека, один из них - гражданин Грузии, сообщают местные СМИ.
По их же данным, следователи полагают, что установили всех лиц, принимавших участие в драке, произошедшей 5 января, однако считают, что ответственен за убийство лишь грузин, задержанный через 24 часа после убийства.
По запросу прокуратуры Пизы арестованные тунисцы находятся в изоляторе предварительного заключения, а грузин - под домашним арестом.
Напомним, 32-летний гражданин Грузии, подозреваемый в убийстве тунисского юноши в итальянском городе Пиза, был задержан несколько недель назад, и по данному делу правоохранители разыскивали еще одного гражданина Грузии.
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