

По делу об убийстве молодого тунисца в Италии задержан еще один грузин

22.01.2024 14:56





По делу об убийстве 25-летнего тунисского юноши в городе Пиза в Италии задержаны разыскивавшиеся еще четыре человека, один из них - гражданин Грузии, сообщают местные СМИ.



По их же данным, следователи полагают, что установили всех лиц, принимавших участие в драке, произошедшей 5 января, однако считают, что ответственен за убийство лишь грузин, задержанный через 24 часа после убийства.



По запросу прокуратуры Пизы арестованные тунисцы находятся в изоляторе предварительного заключения, а грузин - под домашним арестом.



Напомним, 32-летний гражданин Грузии, подозреваемый в убийстве тунисского юноши в итальянском городе Пиза, был задержан несколько недель назад, и по данному делу правоохранители разыскивали еще одного гражданина Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





