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СГБ: Сообщения о взрывных устройствах в Батуми поступили из-за пределов страны
22.01.2024 15:18
«Сообщения о взрывных устройствах в Батуми были сделаны из-за пределов страны, был указан номер телефона несовершеннолетнего гражданина Грузии», — говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии.
«21 января этого года поступили сообщения о возможном размещении взрывных устройств в различных локациях города Батуми.
В связи с поступившими сообщениями контртеррористическими подразделениями СГБ и МВД были проведены специальные мероприятия в торговых центрах и учебных заведениях Батуми, где взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было.
Согласно анализу полученных на данном этапе оперативных данных, сообщения о размещении взрывных устройств были сделаны из-за пределов страны, где целенаправленно был указан номер мобильного телефона, имеющийся в пользовании несовершеннолетнего гражданина Грузии. Ведется расследование уголовного дела по факту ложного сообщения о терроризме.
В рамках текущих оперативных и следственных мероприятий, в целях идентификации инициатора сообщений, для оказания помощи были уведомлены ведомства стран-партнеров.
Кроме того, хотим сообщить общественности, что ложные сообщения о террористическом нападении в «Галерее Тбилиси» 30 декабря 2023 года и 17 января этого года были получены из-за границы и связаны с международными сетевыми играми, в которые включены несовершеннолетние лица из разных стран, в том числе, Грузии.
Также в качестве инициаторов этих сообщений идентифицирован круг конкретных лиц, находящихся за рубежом. В связи с фактом были приняты специальные меры.
Следствие по делу ведет Антитеррористический центр Службы государственной безопасности», — отмечается в заявлении СГБ Грузии.
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