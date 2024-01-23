

МВД,: задержаны 5 лиц, связанных с «воровским миром»

23.01.2024 11:46





МВД Грузии задержало 5 человек, связанных с «воровским миром». Информацию об этом распространяет МВД.



По данным ведомства, в ходе комплексного расследования, проведенного по делу, установлено, что задержанные активно участвовали в различной преступной деятельности.



«Сотрудниками Департамента полиции Имерети в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных одновременно в Тбилиси и Имерети, на основании постановления судьи задержаны 5 лиц.



За членство в «воровском мире», участие в «воровской сходке», поддержку деятельности «воровского мира», «обращение к члену воровского мира», вымогательство, совершенное группой, и соучастие в групповом вымогательстве задержаны: Д.К. 1978 года рождения, И.Х. 1961 года рождения и в прошлом судимые – А.Б. 1977 года рождения, М.Б 1973 года рождения и П.К. 1978 года рождения.



Преступления предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.



В ходе комплексного расследования, проведенного по делу, установлено, что данные лица активно участвовали в различной преступной деятельности», - говорится в информации.



Следствие ведется по статьям 223-прима, 223- 2- прима, 223- 3- прима, 223- 4-прима, 181 и 25-181 УК Грузии.





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