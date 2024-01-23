

СГБ Грузии: сообщения о бомбе в ТЦ Батуми были сделаны из-за границы

23.01.2024 12:05





СГБ Грузии сделала заявление о наличии бомбы в торговых центрах Батуми и отметила, что оповещение было осуществлено из-за границы.



По информации ведомства, там был целенаправленно указан номер несовершеннолетнего гражданина Грузии. Отмечается, что взрывных устройств в батумских торговых центрах и учебных заведениях обнаружено не было.



«Согласно анализу оперативных данных, полученных на данном этапе, сообщения о размещении взрывных устройств были сделаны из-за пределов страны, где целенаправленно был указан номер мобильного телефона несовершеннолетнего гражданина Грузии.



Источник: SOVA

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