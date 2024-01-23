

В Грузии разыскивают обвиняемого в мошенничестве на сделках с автомобилями

23.01.2024 12:31





Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине, который обманным путем присвоил 653 181 лари. Он объявлен в розыск.



Речь идет о преступлении, предусмотренном подпунктами «а» и «б» третьей части статьи 180 УК Грузии — мошенничество с использованием служебного положения.



По информации ведомства, 30 января 2023 года ответчик учредил ООО «Кавказская транспортная компания 2019». Затем он разместил в Интернете объявления о доставке автомобилей из-за рубежа. Далее обвиняемый заключил договоры купли-продажи с гражданами, заинтересованными в покупке автомобиля, получил от них в общей сложности 653 181 лари и скрылся.



На основании ходатайства прокуратуры суд заочно приговорил обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения.





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