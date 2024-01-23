

МВД: В ходе процесса выселения из квартиры на улице Кекелидзе два человека были арестованы

23.01.2024 17:00





«В ходе процесса выселения из квартиры на улице Кекелидзе два человека были арестованы за повреждение автомобиля Национального бюро исполнения, а 18 человек арестованы в административном порядке за факты неподчинения законным требованиям полицейского и нарушении общественного порядка», — говорится в заявлении МВД.



По данным ведомства, все соответствующие следственные и процессуальные мероприятия выполняются.



«Собравшиеся на месте граждане умышленно повредили автомобиль, принадлежащий Национальному бюро исполнения, в отношении которого начато расследование по подпункту «в» части 2 статьи 187 УК, что означает групповое причинение ущерба объекту. В связи с упомянутым инцидентом арестованы два человека, расследование продолжается», — говорится в заявлении.



Для справки, Национальное бюро исполнений проводит процедуру выселения на улице Кекелидзе в Тбилиси. По имеющейся информации, дело касается семьи Марины Хатиашвили, которая взяла от кредитора определенную сумму денег.





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