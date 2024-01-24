

Германия впервые передаст Украине военные вертолеты

24.01.2024 10:56





«Германия впервые передаст Украине военные вертолеты Sea King Mk 41», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.



«Sea King — проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая поставка такого типа из Германии», — подчеркнул Писториус.



В Минобороны Германии заявили, что с начала полномасштабной войны России против Украины общий объем немецкой военной помощи Киеву достиг примерно шести миллиардов евро.





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