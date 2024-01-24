

По фактам превышения полномочий полицейскими на акции начато расследование

24.01.2024 11:00





Специальная следственная служба начала расследование по фактам злоупотребления служебными полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных органов во время событий, происходивших на улице Кекелидзе.



По данным ведомства, расследование ведется по статье 333 Уголовного кодекса.



«Специальная следственная служба начала расследование возможного злоупотребления должностными полномочиями, применения насильственных методов со стороны сотрудников правоохранительных органов во время акции протеста 23 января 2024 года на улице К. Кекелидзе в Тбилиси.



Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения объективного расследования», — говорится в сообщении.



Отметим, на улице Кекелидзе №1 в Тбилиси Национальное бюро исполнения <решений суда> выселило семью Марины Хатиашвили. МВД Грузии подтвердило, что днем 23 января задержаны 20 человек, которые участвовали в акции протеста.



Это пятая попытка Национального бюро исполнения выселить семью Марины Хатиашвили. Полиции удалось войти в квартиру. Улица Кекелидзе с утра была перекрыта. Железные двери в квартиру были сварены, чтобы не впустить сотрудников бюро.



Близкие и друзья семьи Хатиашвили создали живой кордон на улице перед зданием, а другая часть обливала с балкона квартиры сотрудников Национального бюро исполнения и сотрудников полиции водой, чтобы помешать их попыткам войти в квартиру, где, по сути, укрепилась семья Марины Хатиашвили.





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