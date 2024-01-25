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В Венгрии задержаны 11 человек по обвинению в подготовке захвата власти вооруженным путем
25.01.2024 22:22
В результате спецоперации венгерская полиция задержала 11 человек, подозреваемых в планировании захвата власти в стране вооруженным путем.
Рейды проводились одновременно на 10-ти локациях в разных частях страны. В спецоперации приняли участие 150 полицейских.
В результате обыска было изъято огнестрельное оружие, боевое обмундирование, пневматическое оружие и другие материалы, а также документы, относящиеся к группировке «Скифская Венгрия».
В ноябре прошлого года в социальных сетях было распространено видео, в котором люди объявили о формировании группировки «Скифская Венгрия» и вооружении самостоятельных воинских отрядов. Они также угрожали арестовать членов правительства, разоружить полицию и военных. Национальное бюро расследований начало расследование подготовки плана по смене конституционного строя насильственным путем.
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