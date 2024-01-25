

Турция официально завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО

25.01.2024 23:34





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение турецкого парламента, которое ратифицирует протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.



Об этом сообщает "Европейская правда".



Протокол опубликовали вечером 25 января в официальном вестнике Турции, что означает вступление его в силу. Таким образом, Турция полностью одобрила вступление Швеции в НАТО.



Напомним, парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.



Швеция более полутора лет ожидает одобрения своей заявки на вступление всеми странами-членами НАТО.



Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в конце концов направил протокол о ратификации в парламент в октябре 2023 года, но и там он долгое время не двигался, поскольку Анкара требовала прогресса в вопросе предоставления ей американских истребителей F-16.



Вступление Швеции в НАТО пока не одобрила только Венгрия, которая обещала, что будет "не последней" в этом процессе.



Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на этой неделе пригласил своего шведского коллегу в Будапешт, чтобы обсудить заявку, и тот недавно принял приглашение.





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