

Сайт президента Грузии подвергся хакерской атаке

26.01.2024 14:50





Грузинские СМИ сообщают о хакерской атаке на сайт президента.



На данный момент сайт не работает, однако несколько часов назад, при входе на страницу появлялось изображение черепа и надпись:



«Hacked by cozy bear slava Russia (хакнуто Cozy Bear, слава России)».



О хакерской атаке сообщили и несколько телеканалов.



26 января хакерская атака была совершена на сайт телекомпании Mtavari, часть данных была удалена.



Позже СМИ сообщили об атаке на сайт телекомпании Formula. Страница в сети была недоступна несколько часов, затем восстановлена, но до сих пор работает с перебоями.





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