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Сайт президента Грузии подвергся хакерской атаке


26.01.2024   14:50


Грузинские СМИ сообщают о хакерской атаке на сайт президента.

На данный момент сайт не работает, однако несколько часов назад, при входе на страницу появлялось изображение черепа и надпись:

«Hacked by cozy bear slava Russia (хакнуто Cozy Bear, слава России)».

О хакерской атаке сообщили и несколько телеканалов.

26 января хакерская атака была совершена на сайт телекомпании Mtavari, часть данных была удалена.

Позже СМИ сообщили об атаке на сайт телекомпании Formula. Страница в сети была недоступна несколько часов, затем восстановлена, но до сих пор работает с перебоями.


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