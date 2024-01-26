

Полиция задержала в Тбилиси одного человека по обвинению в умышленном убийстве

26.01.2024 15:28





Сотрудниками департамента полиции Тбилиси в результате оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в умышленном убийстве задержан С.П. 2005 года рождения.



За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.



Следствием установлено, что 25 января этого года в Тбилиси на почве взаимной размолвки обвиняемый холодным оружием нанес смертельные ранения Н.А., 2003 года рождения, после чего скрылся.



В результате следственных действий, проведенных полицией, обвиняемый был задержан через несколько часов после совершения преступления.



Расследование по факту умышленного убийства ведется по статье 108 УК Грузии.





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