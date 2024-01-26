

СГБ предотвратила кибератаку на официальный сайт администрации президента Грузии

26.01.2024 20:11





Служба государственной безопасности предотвратила кибератаку на официальный сайт президента Грузии, в результате которой была нарушена целостность и подлинность информации, размещенной на сайте www.president.ge.



По информации СГБ, Центр кибербезопасности Оперативно-технического агентства Службы государственной безопасности обнаружил атаку в кратчайшие сроки.



«В результате проведения ряда экстренных мер реагирования указанная кибератака предотвращена, сайт администрации президента функционирует нормально.



Проводятся дополнительные мероприятия по расследованию инцидента с целью проверки других уязвимостей указанного сайта, а также установления личности виновных и принятия дальнейших правовых мер», — сообщили в СГБ Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





