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СГБ предотвратила кибератаку на официальный сайт администрации президента Грузии


26.01.2024   20:11


Служба государственной безопасности предотвратила кибератаку на официальный сайт президента Грузии, в результате которой была нарушена целостность и подлинность информации, размещенной на сайте www.president.ge.

По информации СГБ, Центр кибербезопасности Оперативно-технического агентства Службы государственной безопасности обнаружил атаку в кратчайшие сроки.

«В результате проведения ряда экстренных мер реагирования указанная кибератака предотвращена, сайт администрации президента функционирует нормально.

Проводятся дополнительные мероприятия по расследованию инцидента с целью проверки других уязвимостей указанного сайта, а также установления личности виновных и принятия дальнейших правовых мер», — сообщили в СГБ Грузии.


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