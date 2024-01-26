|
|
|
СГБ предотвратила кибератаку на официальный сайт администрации президента Грузии
26.01.2024 20:11
Служба государственной безопасности предотвратила кибератаку на официальный сайт президента Грузии, в результате которой была нарушена целостность и подлинность информации, размещенной на сайте www.president.ge.
По информации СГБ, Центр кибербезопасности Оперативно-технического агентства Службы государственной безопасности обнаружил атаку в кратчайшие сроки.
«В результате проведения ряда экстренных мер реагирования указанная кибератака предотвращена, сайт администрации президента функционирует нормально.
Проводятся дополнительные мероприятия по расследованию инцидента с целью проверки других уязвимостей указанного сайта, а также установления личности виновных и принятия дальнейших правовых мер», — сообщили в СГБ Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна