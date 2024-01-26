

В Сенаки вооруженный налетчик ворвался в «Банк Грузии»

26.01.2024 20:11





Вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Сенаки, сообщает местное радио «Атинати».



Случай произошел сегодня днем. По предварительной информации, угрожая ножом, злоумышленник забрал у одного их посетителей 900 евро. Одновременно телеканал «Пирвели» утверждает, что деньги он забрал из кассы у оператора.



Налетчик пытался скрыться, но был задержан полицией недалеко от банковского отделения.



Следствие в связи с произошедшим начато по факту ограбления.





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