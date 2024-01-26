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В Сенаки вооруженный налетчик ворвался в «Банк Грузии»
26.01.2024 20:11
Вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Сенаки, сообщает местное радио «Атинати».
Случай произошел сегодня днем. По предварительной информации, угрожая ножом, злоумышленник забрал у одного их посетителей 900 евро. Одновременно телеканал «Пирвели» утверждает, что деньги он забрал из кассы у оператора.
Налетчик пытался скрыться, но был задержан полицией недалеко от банковского отделения.
Следствие в связи с произошедшим начато по факту ограбления.
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