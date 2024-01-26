

В Грузии задержан хакер-вымогатель, разыскиваемый США

26.01.2024 21:08





В Тбилиси задержан гражданин Иордании Ахмад Албашити, разыскиваемый властями США по обвинению в совершении серии киберпреступлений, сообщает телеканал «Пирвели».



Согласно материалам дела, 39-летний ИТ-специалист занимался шифрованием данных с целью получения выкупа. Утверждается, что он ответственен за атаки на правительственные сайты и кражу конфиденциальной информации примерно полусотни американских компаний. Ущерб от действий хакера-вымогателя превысил 50 миллионов долларов.



«В процессе расследования установлено, что тот же IP-адрес использовался на территории США для незаконного доступа к правительственным компьютерным системам. В июне 2023 года этот же IP-адрес был использован во время атаки вымогателей на компании США, в результате чего понесенный ущерб превысил 50 миллионов долларов», — приводит «Пирвели» выдержки из документов.



Киберпреступник допустил нелепую ошибку, благодаря которой на него вышло ФБР. При совершении очередного киберпреступлении он использовал тот же адрес электронной почты, который много лет назад указал при заполнении заявления на визу в американском посольстве.



Хакер-вымогатель действовал с 2018 года. ФБР начало расследование против него после обращения Квинслендского технологического университета, серверы которого были атакованы в 2022 году.



Албашити проживает в Грузии уже больше десяти лет. Его задержали в съемной квартире на Московском проспекте, где он жил вместе с супругой и малолетней дочерью.



Полиция нашла там 50 тысяч долларов наличными. Жена гражданина Иордании утверждает, что эти деньги они откладывали на покупку собственного жилья.



США уже обратились к Грузии с просьбой об экстрадиции Албашити. В Америке ему грозит не менее 15 лет тюрьмы.



Семья обвиняемого требует, чтобы его судили в Иордании.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





