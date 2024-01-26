

МВД: Задержано лицо, ворвавшееся в филиал «Банка Грузии» в Сенаки

26.01.2024 23:42





Сотрудники департаментов полиции Самегрело-Земо-Сванети, патрульной полиции и полиции охраны в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячему следу, задержали по обвинению в разбое А.Л. 1995 года рождения.



По информации МВД, преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.



«Следствием установлено, что 26 января этого года обвиняемый ворвался в филиал «Банка Грузия», находящийся в Сенаки, угрожая холодным оружием выхватил деньги у сотрудника банка и скрылся с места происшествия.



Полиция в результате следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных по горячему следу, задержала лицо, совершившее преступление, через несколько минут после случившегося.



В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли орудие преступления и деньги.



Расследование по факту разбоя ведется по статье 179 УК Грузии», - говорится в информации.





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