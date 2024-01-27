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Один человек задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней


27.01.2024   13:04


Правоохранители задержали одного человека по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.

Случай произошел в Хашури.

Как сообщили «IPN» в МВД, расследование ведется по «в» подпункту 4-й части статьи 137 УК Грузии (изнасиловании заведомо несовершеннолетней).


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