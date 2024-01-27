

Один человек задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

27.01.2024 13:04





Правоохранители задержали одного человека по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.



Случай произошел в Хашури.



Как сообщили «IPN» в МВД, расследование ведется по «в» подпункту 4-й части статьи 137 УК Грузии (изнасиловании заведомо несовершеннолетней).





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