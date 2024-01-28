

Спасатели вызволили до 90 граждан, застрявших в снегу у села Рошка Душетского муниципалитета

28.01.2024 11:48





Пожарные-спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями вызволили до 90 граждан, застрявших в снегу у села Рошка Душетского муниципалитета. Информацию распространяет Служба управления чрезвычайными ситуациями.



По их информации, в результате обильных осадков не смогли продолжить движение около 30 автотранспортных средств, в которых находились до 90 человек.



«Сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями в кратчайшие сроки прибыли на место и приступили к спасательной операции. В результате мобилизации пожарными-спасателями всей необходимой спецтехники удалось доставить в безопасное место невредимыми всех застрявших в снегу граждан. Жизни и здоровью граждан опасность больше не угрожает», - отмечают в Службе управления чрезвычайными ситуациями.





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