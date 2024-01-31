

В 2023 году показатель зарегистрированных преступлений в Грузии снизился - МВД

31.01.2024 18:16





В 2023 году показатель зарегистрированных преступлений в Грузии снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.



По сообщению ведомства, в целях информирования общественности на официальном сайте МВД – https://info.police.ge/ опубликованы статистические данные об уровне преступности за 2023 год.



«Как и в предыдущие годы, в 2023 году продолжилась тенденция увеличения раскрываемости преступлений, и в прошлом году следственным ведомством раскрыты 64,87% зарегистрированных преступлений. В 2023 году сократились факты преступлений против жизни. За отчетный период зарегистрировано 178 случаев умышленных убийств и покушений на убийство, что на 8,71% меньше по сравнению с данными 2022 года. Также сократились факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Продолжается тенденция снижения преступлений против собственности.



Сократились факты краж, в том числе – квартирных краж. В результате проводимой полицией эффективной правовой политики против незаконного распространения наркотических средств и активной борьбы МВД с наркопреступностью увеличились факты раскрытия наркопреступлений. В 2023 году, по сравнению с 2022 годом, факты раскрытия правоохранителями наркопреступлений, связанных с сотрудниками правоохранительных органов увеличились на 20,53%. Повышенный уровень раскрываемости зафиксирован и в отношении киберпреступлений и составляет на 7,3% больше. Пропорционально росту доверия и обращаемости к полиции со стороны жертв в 2023 году количество преступлений, совершенных против половой свободы и неприкосновенности, увеличилось. Что касается фактов принуждения к браку, то, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в 2023 году они увеличились, что во многом связано с повышением осведомленности об этом преступлении в обществе», - говорится в информации.





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