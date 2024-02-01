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Ираклий Чиковани займет пост министра обороны Грузии
01.02.2024 16:25
Ираклий Чиковани сменит Джуаншера Бурчуладзе на посту министра обороны. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Я предложил остаться всем членам правительства. Единственной была позиция министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, что он хотел уйти из политики в другую сферу. Я уважаю его решение, соответственно, в правительстве Грузии будет осуществлено единственное изменение и на должность министра обороны будет представлена кандидатура Ираклия Чиковани», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Ираклий Чиковани — являлся заместителем председателя парламента Грузии, в прошлом состоял в парии «Свободные демократы», ныне активный член «Грузинской мечты».
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