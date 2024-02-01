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Прокуратура проводит следственные действия по делу о колл-центрах


01.02.2024   20:46


Прокуратура Грузии проводит в нескольких местах в Тбилиси следственно-процессуальные действия.

Как отмечается в сообщении ведомства, это касается дела т.н. колл-центров.

«Прокуратура Грузии вместе с европейскими коллегами активно продолжает расследование в отношении транснациональных мошеннических колл-центров.

В рамках международного расследования прокуратура проводит на нескольких локациях в Тбилиси следственно-процессуальные действия.

Дело касается транснационального преступления, выявленного в рамках проводимого совместно с европейскими партнерами расследования, в частности, уголовного дела о мошеннических колл-центрах», - говорится в сообщении.


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