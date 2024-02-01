|
|
|
Прокуратура проводит следственные действия по делу о колл-центрах
01.02.2024 20:46
Прокуратура Грузии проводит в нескольких местах в Тбилиси следственно-процессуальные действия.
Как отмечается в сообщении ведомства, это касается дела т.н. колл-центров.
«Прокуратура Грузии вместе с европейскими коллегами активно продолжает расследование в отношении транснациональных мошеннических колл-центров.
В рамках международного расследования прокуратура проводит на нескольких локациях в Тбилиси следственно-процессуальные действия.
Дело касается транснационального преступления, выявленного в рамках проводимого совместно с европейскими партнерами расследования, в частности, уголовного дела о мошеннических колл-центрах», - говорится в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна