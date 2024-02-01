

Прокуратура проводит следственные действия по делу о колл-центрах

01.02.2024 20:46





Прокуратура Грузии проводит в нескольких местах в Тбилиси следственно-процессуальные действия.



Как отмечается в сообщении ведомства, это касается дела т.н. колл-центров.



«Прокуратура Грузии вместе с европейскими коллегами активно продолжает расследование в отношении транснациональных мошеннических колл-центров.



В рамках международного расследования прокуратура проводит на нескольких локациях в Тбилиси следственно-процессуальные действия.



Дело касается транснационального преступления, выявленного в рамках проводимого совместно с европейскими партнерами расследования, в частности, уголовного дела о мошеннических колл-центрах», - говорится в сообщении.





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