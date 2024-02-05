|
|
|
В Польше арестовали двух граждан Грузии за кражу лотерейных билетов
05.02.2024 11:45
Двое граждан Грузии были арестованы в Польше по обвинению в краже лотерейных билетов. Польские СМИ пишут, что 39- и 55-летние граждане Грузии украли на одной из заправок 207 скретч-лотерейных билетов.
СМИ сообщают, что полиция опознала обвиняемого по камерам наблюдения. Кроме того, как известно, ущерб составляет примерно 2000 злотых.
Однако у полиции пока нет информации о том, какую сумму денег выиграли грузины. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна