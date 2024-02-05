

В Польше арестовали двух граждан Грузии за кражу лотерейных билетов

05.02.2024 11:45





Двое граждан Грузии были арестованы в Польше по обвинению в краже лотерейных билетов. Польские СМИ пишут, что 39- и 55-летние граждане Грузии украли на одной из заправок 207 скретч-лотерейных билетов.



СМИ сообщают, что полиция опознала обвиняемого по камерам наблюдения. Кроме того, как известно, ущерб составляет примерно 2000 злотых.



Однако у полиции пока нет информации о том, какую сумму денег выиграли грузины. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.





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