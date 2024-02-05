

Кандидат в министры обороны назвал приоритетом усиление активной резервной службы

05.02.2024 12:11





Для нас является приоритетным усиление активной резервной службы и существование мотивированного, эффективного резерва, - об этом заявил кандидат на пост министра обороны Грузии Ираклий Чиковани, представляя в законодательном органе правительственную программу.



По его словам, для укрепления оборонной системы страны особенно важно укрепление и усиление ее институциональных основ.



«В этом плане стоит отметить новый «Оборонный кодекс», утвержденный нашей командой. Этим кодексом мы еще больше усиливаем оборону нашей страны. Мы преобразовали и адаптировали к современным требованиям национальную службу призывников. Мы создали предпосылку для эффективного резерва и усилили социальные гарантии наших военных. Наше молодое поколение – это главное богатство нашей страны, будущее нашей страны, и я уверен, что они с гордостью будут служить в резерве, воспользуются различными специально адаптированными для них программами и присоединятся к большой семье сил обороны. Для нас является приоритетным усиление активной резервной службы и существование мотивированного, эффективного резерва», - заявил Ираклий Чиковани.



Кроме того, он поблагодарил кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе и команду «Грузинской мечты» за выдвижение его кандидатом на пост министра обороны.





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