

СГБ Грузии изъяла взрывные устройства и взрывчатку, направлявшуюся из Украины в Россию

05.02.2024 13:12





По данным СГБ, контртеррористический центр в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий изъял несколько единиц специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатки.



"В рамках оперативно-розыскных мероприятий, по предварительной оперативной информации, в результате обыска конкретного транспортного средства сотрудниками Антитеррористического центра были изъяты два аккумулятора, предназначенных для электромобиля. Аккумуляторы использовались в качестве контейнера



В обоих было заложено по шесть единиц специальных взрывных устройств. Из указанных контейнеров специальной группой по разминированию были изъяты взрывные устройства и вещества, которые направлены в Экспертно-криминалистический отдел МВД на экспертизу. А в целях обеспечения тайных следственно-оперативных мероприятий упомянутым контейнерам вернули первоначальный внешний вид и в виде мляжей их снова вернули в вышеупомянутую упаковку, чтобы проведенные секретные следственные действия не стали известны как заказчикам, так и исполнителям. Процесс дальнейшего движения посылки, естественно, контролировали сотрудники контртеррористического центра. Основной целью вышеуказанных следственных действий было установление заказчиков и дополнительных лиц, которые могли быть причастны к перевозке указанного груза, а также установление маршрута перемещения взрывных устройств и целей их конечного использования.



Установлено, что взрывные устройства содержат взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. В контейнеры также были помещены 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано.



В результате первичного исследования обнаруженных устройств было установлено, что все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения. Развертывание такого устройства в местах массового скопления людей может привести к значительному ущербу инфраструктуре и крупным жертвам. Заряд упомянутого вещества гораздо мощнее заряда взрывчатого тротила.



В результате комплексных действий, проведенных Контртеррористическим центром, на основании показаний опрошенных свидетелей и изъятых аудиофайлов установлено, что указанные взрывные устройства и вещества были доставлены в Грузию из украинского города Одесса, через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января этого года через КПП «Сарпи» на минивэне, принадлежащем гражданину Украины, и планировалось вывезти его в Российскую Федерацию, конкретно в г. Воронеж, через КПП «Дарьял».





Позже по требованию заказчика решение было изменено и лица, участвующие в процессе, попытались вывезти из указанной точки один из контейнеров, в которых были заложены три взрывных устройства. А второй контейнер с тремя взрывными устройствами остался по конкретному адресу в Тбилиси. Груз был остановлен и изъят сотрудниками контртеррористического центра в тот момент, когда оно должно было пересечь грузино-российскую государственную границу с грузинской стороны.



В результате оперативно-розыскных и следственных действий, проведенных Службой государственной безопасности, установлено, что к ввозу указанных взрывных устройств в Грузию причастны 7 человек из Грузии, 3 человека из Украины и 2 человека из Армении. Согласно материалам дела, упомянутый процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми. Указанное лицо активно следило за перемещением вышеупомянутых взрывных устройств из-за пределов Грузии. Следствие также установило, что вышеупомянутые лица, за исключением Шарашидзе, вероятно, не знали о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в автомобильных аккумуляторах.



В настоящее время проводятся активные следственно-оперативные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к преступной деятельности, изготовлению специальных взрывных устройств, определения маршрута движения, конечного пункта назначения, установления объектов нападения и получения доказательств.



Что касается трех взрывных устройств, оставленных в городе Тбилиси, предназначались ли они для вывоза в Россию или должны были остаться в Грузии для использования в боевых действиях, это определит проводимое расследование. Однако детали упомянутого дела и реальная ситуация дают основание подозревать, что использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии должны были послужить обвинению Грузии в организации терактов на ее территории или за границей, как в части планирования, так и осуществления.





По факту контртеррористический центр СГБ проводит расследование по части третьей статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Однако в ходе расследования квалификация может быть уточнена и расследование будет продолжено по статье 18-323, подразумевающей подготовку террористического акта. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.



Благодарим Генеральную прокуратуру и МВД Грузии за оказанную помощь в комплексных проводимых мерах по этому делу", - говорится в информации, распространенной СГБ.





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