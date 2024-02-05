

Погранполиция Грузии получит первый новый французский спецвертолет в марте 2024 года

05.02.2024 13:26





Первый новый вертолет Погранполиции будет передан в марте этого года, об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури на слушаниях в парламенте по новому составу правительства.



Речь идет о вертолетах H145, которые Грузия заказала у французской компании Airbus Helicopters.



Ранее власти обещали, что поставки начнутся в конце прошлого года.



Тема спецвертолетов — актуальная и болезненная для Грузии, она заново обсуждается после каждого серьезного стихийного бедствия.



Сейчас у чрезвычайных служб Грузии нет собственного авиационного парка — контракт на Super Puma, приобретенного во времена президента Саакашвили, власти забраковали. На тушение лесных пожаров и эвакуацию пострадавших в горах отправляют советские вертолеты МИ-8, 29 июля прошлого года один из них упал и разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов.



Проблема отсутствия спасательных вертолетов снова стала актуальной в Грузии после стихийного бедствия в Шови прошлым летом, где опять использовались вертолеты Погранполиции.



«В рамках соглашения, подписанного с Airbus Helicopters, первый вертолет будет поставлен Пограничной полиции в марте этого года, а до конца июня будут поставлены еще 2 вертолета. Всего в этом году у Пограничной полиции появятся три новых вертолета», — сказал Вахтанг Гомелаури.



Стоимость покупки составила 26 500 000 евро.



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