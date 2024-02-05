

МВД закупит в текущем году 31 пожарную машину и 15 скоростных катеров

05.02.2024 15:15





Кандидат на должность министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури в ходе выступления на совместном заседании комитетов законодательного органа рассказал об управлении чрезвычайными и чрезвычайными ситуациями.



Как отметил Вахтанг Гомелаури, за последние годы была обновлена ​​инфраструктура и возможности подразделения значительно возросли. Также в два раза увеличились зарплаты водолазов службы экстренного реагирования.



«В этом направлении служба по чрезвычайным ситуациям была оснащена новыми, разными типами транспортных средств. В частности, за последние годы закуплено 45 единиц пожарных машин, 4 единицы водно-спасательных катеров и 64 единицы специальной техники для спасательной службы. Кроме того, в этом году планируется закупить 31 единицу пожарных машин и 15 единиц скоростных катеров. Кроме того, за последние годы была обновлена ​​инфраструктура и значительно увеличена мощность установки. Зарплаты водолазов службы экстренного реагирования увеличены вдвое. "Пожарные были обеспечены продуктами питания", - сказал Вахтанг Гомелаури.





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