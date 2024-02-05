

18 полицейских атташе из Грузии охватывают деятельность в 36 государствах - глава МВД

05.02.2024 15:28





Кандидат на должность министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури в ходе своего выступления в законодательном органе также коснулся темы полицейских атташе и отметил, что очень важно расширять международное сотрудничество полиции.



«Очень важно, что расширилось международное полицейское сотрудничество. На сегодняшний день 18 полицейских атташе направлены в разные страны, охватывая 36 государств, в том числе в прошлом году полицейские атташе были направлены в Ирландию и Израиль, и этот процесс продолжится в будущее", - заявил представитель комитетов Вахтанг Гомелаури на совместном заседании.





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