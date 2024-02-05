

Гомелаури: Ежегодно число смертей от передозировки колеблется в пределах от 30 до 40

05.02.2024 16:00





Ежегодно факты смертей от передозировки колеблются в пределах от 30 до 40 - только ужесточение в направлении наркополитики не помогает, работа комплексная и я не считаю, что только ужесточим - и проблема закончится, - об этом заявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури, отвечая на соответствующий вопрос депутатов на совместном заседании парламентских комитетов.



Кроме того, по факту смерти подростка от передозировки наркотиков в последнее время Гомелаури заявил, что это произошло не впервые и «это не редкость».



«К сожалению. Факты смерти от передозировки ежегодно колеблются в пределах от 30 до 40. Это мировая проблема. Мы делаем все, чтобы искоренить эту проблему. Вы знаете, что у нас был высокий уровень задержаний наркоторговцев. В 2023 году мы задержали 284 лица за торговлю наркотиками. В предыдущие годы было 70, 30, 20. В 2022 году было 202. Столько наркоторговцев в Грузии ни в одном году не задерживали. Я понимаю, что необходимо проведение мероприятий. В разных штатах США или странах Европы людей погибает в 10 раз больше, чем в Грузии, хотя это не значит, что раз погибают там, то и у нас должны гибнуть. Наверное, будет совместная работа, наверное, комплексная, а не только МВД. Что касается вопроса в плане транзита наркотиков, мы транзитная страна, к сожалению, ввозятся, мы вместе с таможней делаем все, однако перекрыть до конца на 100% не сможем», - сказал Вахтанг Гомелаури.





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