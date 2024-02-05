

Кандидат на пост главы Минобороны: считаю, что Иванишвили не допустил бы войны 2008 года

05.02.2024 18:07





Кандидат на пост главы Минобороны Ираклий Чиковани заявил на слушаниях в парламенте, что будь у власти в 2008 году Бидзина Иванишвили, августовской войны не было бы.



Чиковани подчеркнул, что Силы обороны Грузии сделали все, что могли в то время.



«Да, я разделяю это заявление! В данном случае я выделю наши Силы обороны, силы обороны сделали все, что могли. Их героизм не знал границ. Слава героям, которые пожертвовали своими жизнями ради защиты нашего государства и родины, но политическое руководство, которое было у власти, не смогло избежать этой очень страшной, тяжкой войны.



Я хотел бы добавить, что политическое решение, принятое тогдашним правительством и представителями «Национального движения», было не только позорным, но и вредным по отношению к государству.



Кроме того, за резолюцию в Совете Европы проголосовали только представители «Национального движения», что, я считаю, должно быть позорным для любой политической силы, когда она поддержит подобное.



Наши военные, наши силы обороны сделали все, чтобы максимально защитить нашу родину», — подчеркнул Ираклий Чиковани.



Также политик подчеркнул роль олигарха и основателя «Грузинской мечты» Иванишвили в «демократизации» и «европейской трансформации» Грузии.



Напомним, новый лидер партии власти, экс-премьер Ираклий Гарибашвили вновь повторил, что, если бы у власти в 2008 году находились олигарх Бидзина Иванишвили и нынешняя партия власти, то августовской войны не произошло бы.



Напомним, 1 февраля на 8-м съезде партии власти «Грузинская мечта» был избран новый премьер-министр Грузии — Ираклий Кобахидзе и новый председатель «Мечты» Ираклий Гарибашвили.





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